Ten Hag blijft realistisch: ‘Het zal Blind óf Magallán worden’

Ajax gaat zich waarschijnlijk op korte termijn versterken met óf Lisandro Magallán, óf Daley Blind, maar zeer waarschijnlijk niet met beide verdedigers, zo verzekert Erik ten Hag. “Het zal of de een of de ander worden. Beiden lijkt me niet realistisch”, vertelde de hoofdtrainer van Ajax zaterdag in gesprek met Voetbal International.

De transfer van Magallán laat nog altijd op zich wachten. Ten Hag had de verdediger van Boca Juniors graag al enkele weken onder zijn hoede gehad. “Een speler van een ander continent, die dan de tijd had gekregen om zich hier optimaal aan te passen. Hij is nog altijd in beeld, maar of hij daadwerkelijk komt is nog onduidelijk.” Magallán werd zelfs al medisch gekeurd in Amsterdam, maar sindsdien weigert Boca de verdediger vrij te geven.

Ten Hag zou de komst van Blind, die nog een contract voor een jaar met Manchester United heeft, zonder meer toejuichen. “Een speler met veel ervaring, in de Premier League en in het Nederlands elftal. Opbouwend erg goed en organisatorisch zeer sterk. Bovendien is hij een stabiele persoonlijkheid. Net als de komst van Dusan Tadic geldt dit ook als een flinke krachtsinspanning van de club.”

“We zetten alles op alles, maar zijn ook afhankelijk van andere partijen.” Blind is bovendien op diverse posities inzetbaar. “Hij kan op beide posities goed uit de voeten, zowel centrale verdediger als controlerende middenvelder. Maar wat zijn positie zal zijn hangt ook af van hoe anderen zich ontwikkelen.”