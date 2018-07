Liverpool mag blijven dromen: ‘Ik deed hetzelfde met Tolisso en Umtiti’

Olympique Lyon rekent ook aankomend seizoen op Nabil Fekir. De Franse WK-ganger werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar Liverpool, maar die transfer leek van de baan, nadat zijn werkgever de onderhandelingen met de Engelsen had afgeblazen. Voorzitter Jean-Michel Aulas laat weten dat een transfer niet van hem zal afhangen.

De flamboyante bestuurder is in principe bereid om mee te werken aan een vertrek van de aanvallende middenvelder. "Maar ik denk dat Nabil ook komend seizoen gewoon speler van Olympique Lyon is", laat hij desgevraagd weten aan RMC Sport. "Ik heb een vader-zoon-relatie met mijn spelers. Ik gaf Nabil de kans om naar Liverpool te vertrekken, omdat het zijn droomclub was. Ik deed hetzelfde met Corentin Tolisso en Samuel Umtiti." Laatstgenoemden verruilden Lyon in het verleden voor respectievelijk Bayern München en Barcelona.

Fekir leek lange tijd voor zeventig miljoen euro op weg naar Liverpool, maar Lyon besloot precies een maand geleden de onderhandelingen met the Reds af te blazen. De Franse topclub gaf daarbij echter geen toelichting. "Hij is onze aanvoerder en de coach (Bruno Génésio, red.) heeft de intentie om hem te behouden", aldus Aulas.