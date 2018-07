Schuurs schuttert bij gelijkspel Ajax; fraaie goal Eiting

Ajax is er ook in zijn tweede oefenwedstrijd deze zaterdag niet in geslaagd te winnen. Nadat de ploeg van trainer Erik ten Hag ’s middag smet 1-3 onderuit ging tegen FC Nordsjaelland, volgde zaterdagavond een 1-1 gelijkspel tegen het Roemeinse FCSB.

Na de nederlaag tegen Nordsjaelland koos Ten Hag voor het duel met FCSB voor een meer ervaren ploeg, met onder anderen André Onana, Matthijs de Ligt, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar. Daarnaast konden ook zomeraanwinsten Perr Schuurs en Zakaria Labyad rekenen op basisplaatsen. Schuurs stond centraal achterin naast De Ligt, maar kon niet voorkomen dat Ajax al na zeven minuten in de achtervolging moest.

De van Fortuna Sittard overgekomen verdediger miste de bal volledig na een voorzet vanaf de rechterflank, waarna Cristian Tanase geheel vrijstaand de 0-1 op het scorebord kon brengen. Carel Eiting zorgde er halverwege de eerste helft echter voor dat de score weer in evenwicht kwam: de middenvelder ontdeed zich met een knappe beweging van een directe tegenstander en rondde vervolgens beheerst af. In de tweede helft kregen beide teams kansen op de zege, maar gescoord werd er uiteindelijk niet meer.