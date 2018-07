Engelsen geloven massaal in wereldtitel: ‘Toen was ik nog niet eens geboren’

Door een 0-2 zege op Zweden plaatste Engeland zich zaterdag voor de halve finale van het WK. The Three Lions speelden zeker geen grootse wedstrijd, maar hadden aan doelpunten van Harry Maguire en Dele Alli uiteindelijk voldoende om het Scandinavische land van zich af te schudden. Bondscoach Garry Southgate heeft niets meer dan lof over zijn elftal.

"We wisten dat het een aparte wedstrijd zou worden, nadat we in de vorige ronde tegen Colombia een verlenging en strafschoppen nodig hadden. De fysieke weerstand was groot vandaag, maar de veerkracht van de ploeg was cruciaal", wordt hij na afloop geciteerd door onder meer de BBC. "We wisten dat we het meeste balbezit zouden hebben; het was een kwestie van een gaatje vinden. Zweden is een zeer georganiseerd team."

Jordan Pickford was opnieuw goud waard voor Engeland. De doelman keerde in de beslissende strafschoppenserie tegen Colombia een poging vanaf elf meter en ook in het duel met Zweden wist hij zich met goed keeperswerk meermaals te onderscheiden. "We hebben altijd gezegd dat we het van duel tot duel bekijken. We kunnen nu historie schrijven", laat hij optekenen. Engeland speelde voor het laatst in 1990 een halve finale op het WK. "Toen was ik nog niet eens geboren", aldus Pickford.

Dele Alli groeide met zijn treffer uit tot de op één na jongste Engelse doelpuntenmaker ooit op een WK, achter Michael Owen. "Het is een geweldige prestatie, die we opdragen aan de fans", zegt de 22-jarige middenvelder. "Zij hebben altijd in ons geloofd. Het was een geweldige wedstrijd van onze kant. Het is altijd leuk om te scoren, vooral op momenten als deze. Ik vond het niet mijn beste wedstrijd, maar het doelpunt geeft een ongelofelijk gevoel. Het is geweldig om de halve finale te halen."

Aanvoerder en aanvalsleider Harry Kane kwam tegen Zweden niet tot scoren, maar dat mocht de pret voor hem niet drukken. "Volgens mij waren we fantastisch. Zweden speelde regelmatig de lange bal, hetgeen ons nog niet was overkomen dit toernooi. We zijn zeer blij met het resultaat. We weten dat ons in de halve finale een zware wedstrijd wacht, maar we voelen ons goed en zijn vol vertrouwen. We genieten van het moment en moeten zo doorgaan en het land trots maken.”