NAC haalt A-international van Manchester City: ‘De speelstijl ligt me goed’

NAC Breda huurt Erik Palmer-Brown van Manchester City, zo meldt de Bredase club zaterdagavond. De 21-jarige centrale verdediger was afgelopen seizoen tijdelijk actief voor KV Kortrijk, uitkomend in de hoogste divisie van België. De overgang van Palmer-Brown naar het Rat Verlegh Stadion is nog onder voorbehoud van de 'international clearance'.

Palmer-Brown genoot een groot gedeelte van zijn jeugdopleiding bij Sporting Kansas City en tekende in de zomer van 2013 zijn eerste profcontract. In 2014 maakte de verdediger zijn debuut in de Major League Soccer. Halverwege seizoen 2015/16 werd Palmer-Brown verhuurd aan FC Porto, waar hij tot december 2016 minuten maakte bij de reserves. Eenmaal terug in de Verenigde Staten werd hij verhuurd aan Swope Park Rangers.

Manchester City nam Palmer-Brown vervolgens over van Sporting Kansas City en leende de verdediger direct uit aan KV Kortrijk, waar hij in de tweede seizoenshelft negen wedstrijden speelde. Daarnaast maakte de verdediger in mei zijn debuut voor het Amerikaanse elftal. “Voordat we de zomerstop in gingen hebben we gekeken naar posities die opnieuw moeten worden ingevuld voor het nieuwe seizoen. Aan de hand daarvan zijn we opzoek gegaan naar spelers”, legt technisch directeur Hans Smulders op de clubsite van NAC uit.

“De vleugels zijn inmiddels ingevuld en met Erik hebben we nu ook de gewenste versterking voor de centrale verdediging binnen Erik is een speler met snelheid en daarnaast is hij sterk in de een-op-een duels. Hij heeft van nature een drang naar voren en kan dankzij zijn goede passes een belangrijke schakel zijn in de opbouw van achteruit”, stelt Smulders. Palmer-Brown kijkt uit naar het nieuwe seizoen. “Ik heb vorig seizoen al veel wedstrijden van de Eredivisie gekeken. De speelstijl ligt mij goed. Ik heb bovendien veel goede dingen gehoord over NAC. Van spelers uit de Eredivisie die ik ken heb ik gehoord dat de steun van de supporters ongelofelijk is."