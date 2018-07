Hazard speelt Brazilië aan gort: ‘Hij is het dubbele van Neymar waard’

Eden Hazard was vrijdagavond in het kwartfinaleduel met Brazilië de absolute uitblinker aan de kant van België. De balvirtuoos van Chelsea wist weliswaar geen doelpunt te maken of voor te bereiden in de met 1-2 gewonnen wedstrijd, maar maakte desondanks een zeer goede indruk. Voormalig international Leo Van Der Elst zag hoe Neymar in de schaduw van Hazard afdroop in de Kazan Arena.

De aanvaller van Paris Saint-Germain begon als absolute vedette van de Braziliaanse nationale ploeg aan het WK, maar kon de hoge verwachtingen tegen België niet waarmaken. "Als Neymar 222 miljoen heeft gekost, dan is Hazard het dubbele waard", stelt Van der Elst bij Sporza. "Met alle respect voor de geweldige voetballer die Neymar is, maar op dit WK heeft hij niet getoond dat hij zijn prijskaartje waard is."

Hazard completeerde tegen Brazilië tien dribbels, meer dan welke speler dan ook ooit op een WK. "Hazard op zijn beurt speelde een geweldige wedstrijden”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer Club Brugge. "Ik las vanochtend de statistieken en hij verdient tien op tien. Hazard is ontzettend moeilijk van de bal te zetten en zijn dribbels waren altijd richting doel. Geef mij maar Hazard in plaats van Neymar."

Hazard speelde dit WK vier wedstrijden en was daarin goed voor twee doelpunten en twee assists. De technicus geniet als aanvoerder van de Rode Duivels een vrije rol op de linkerflank en was vrijdagavond tegen Brazilië voortdurend een plaag voor directe tegenstander Fágner. Dinsdagavond staat Hazard met België tegenover Frankrijk in de halve finale van het WK.