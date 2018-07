Neymar gebroken: ‘Dit is het treurigste moment in mijn loopbaan’

Neymar heeft zaterdagavond via Instagram voor het eerst gereageerd op de WK-uitschakeling van Brazilië, vrijdagavond tegen België (1-2). De sterspeler van Paris Saint-Germain kon zijn stempel niet drukken op het spel van de Brazilianen en droop uiteindelijk ontgoocheld af in de Kazan Arena.

"Ik kan zeggen dat dit het treurigste moment in mijn loopbaan is", begint Neymar zijn betoog. "De pijn is zo groot, omdat we wisten dat we het konden doen. We wisten dat we verder konden komen en geschiedenis konden schrijven… Dit was echter niet het moment voor ons. Het is moeilijk de kracht te vinden om jezelf op te richten en opnieuw te gaan voetballen."

"Maar ik ben ervan overtuigd dat God me de kracht zal geven die ik nodig heb om alles te overwinnen", vervolgt hij. "Ik zal God dus altijd bedanken, zelfs bij verlies. (…) Ik ben blij om onderdeel te zijn van deze ploeg en trots op iedereen. Aan onze droom is een einde gekomen, maar ze ontnemen hem niet uit ons hoofd en hart."

Neymar speelde dit WK uiteindelijk vijf wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. De 26-jarige flankspeler had Brazilië in de achtste finales nagenoeg hoogstpersoonlijk voorbij Mexico geloodst, maar tegen de Belgen wist hij het verschil uiteindelijk niet te maken