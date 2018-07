Vente laat zich opnieuw gelden tijdens oefenzege van Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdag in het tweede oefenduel van het seizoen een degelijke overwinning geboekt. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst was op Sportpark Veerse Poort met 0-2 te sterk voor het Zeeuws Elftal. Feyenoord had een week geleden al de eerste oefenwedstrijd gewonnen, tegen SDC Putten (1-8).

Steven Berghuis was in de eerste helft het dichtste bij een openingstreffer. Zijn inzet spatte echter op de lat uiteen. Feyenoord, dat voor het eerst in het nieuwe uitshirt speelde, kwam tegen de amateurs voor rust niet tot scoren.

In de 54e minuut opende Dylan Vente, de vervanger van Robin van Persie, de score: 0-1. Het was voor de jonge aanvaller alweer zijn vierde doelpunt in de voorbereiding. Vier minuten na dit openingsdoelpunt was het Zeeuws Elftal dichtbij de gelijkmaker, maar Mart de Kroo schoot op de lat. Sam Larsson zette net na een uur spelen uit een vrije trap de 0-2 op het scorebord.

Maandag vertrekt Feyenoord op trainingskamp naar Zwitserland. Woensdag is kampioen Young Boys de eerste serieuze tegenstander van de bekerwinnaar. Daarna speelt Feyenoord nog tegen FC Basel, Fenerbahçe en Levante.