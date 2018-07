‘Franse internationals eindigen stapavond met brandblussergevecht in hotel’

Frankrijk kan terugkijken op een zeer succesvolle week. Les Bleus ontdeden zich vorige week zaterdag in de achtste finale van het WK van Argentinië (4-3) en afgelopen vrijdag werd ook Uruguay (0-2) verslagen, waardoor de ploeg zich mag gaan opmaken voor wedstrijd in de halve finale tegen België. Vooral de zege op de Argentijnen werd uitbundig gevierd door de selectie van bondscoach Didier Deschamps, weet BeIN Sports te melden.

Na de spectaculaire wedstrijd in Kazan vloog Frankrijk onmiddellijk terug naar zijn basiskamp in Istra, Moskou. Een deel van de selectie besloot vervolgens na toestemming van Deschamps de bloemetjes buiten te gaan zetten: tot ongeveer drie uur ’s nachts vertoefde een onbekend aantal internationals van Frankrijk in een nachtclub in de Russische hoofdstad.

Nadat de internationals waren teruggekeerd in het spelershotel, ontstond een brandblussergevecht, schrijven Franse media. Daarbij zou het alarm zijn afgegaan en het gehele hotel gewekt zijn. Alle leden van de technische staf hebben volgens protocol hun bed tijdelijk moeten verlaten, voordat zij hun nachtrust konden hervatten.

Deschamps was naar verluidt niet onder de indruk van het brandblussergevecht en heeft het incident dan ook in de doofpot gestopt. De Franse bondscoach heeft op dit moment overigens alle reden om tevreden te zijn over zijn ploeg: Frankrijk eindigde als poulewinnaar in een groep met Australië, Peru en Denemarken en stootte vervolgens via Argentinië en Uruguay door tot de halve finale van het WK. Daarin is België dinsdagavond de tegenstander.