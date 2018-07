PSV incasseert vijf tegengoals in geheime wedstrijd in België

PSV heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen verloren. De regerend landskampioen, nog niet onder leiding van Mark van Bommel, verloor met 5-3 van Anderlecht. De locatie van de krachtmeting werd op last van de autoriteiten niet bekendgemaakt. Bij PSV ontbraken nog de WK-gangers, Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix, Maximiliano Romero en Nick Viergever, die niet inzetbaar waren.

Knowledge Musona opende de score voor Anderlecht, na een ongelukkige botsing tussen Denzel Dumfries en Eloy Room. Captain Luuk de Jong kopte al snel de 1-1 binnen en Gastón Pereiro zette uit een vrije trap de 1-2 op het scorebord. Tussendoor hadden de Brusselaars echter zowel de lat als de paal geraakt. Donyell Malen mikte vlak voor rust op de lat en de rebound voor open doel benutte hij evenmin.

In de tweede helft zorgde Anderlecht voor de ommekeer. In de eerste drie minuten na rust scoorde Paars-Wit tweemaal, maar Steven Bergwijn zorgde al snel voor de 3-3. De Belgische topclub trok de ontmoeting daarna definitief naar zich toe, via een benutte strafschop van Landry Dimata en het slotakkord van Ivan Santini.

PSV vertrekt komende maandag op trainingskamp naar Verbier. Daar verblijft het tot 19 juli. In Zwitserland oefent de ploeg van Van Bommel tegen Xamax Nauchâtel en Galatasaray. Op dinsdag 24 juli speelt PSV in Uden een oefenwedstrijd tegen Olympiacos en vier dagen later is Valencia de tegenstander, waarna op 4 augustus in het eigen Philips Stadion de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal volgt tegen Feyenoord.