Onervaren Ajax lijdt pijnlijke nederlaag; slechte beurt Van Leer

Ajax is zaterdagmiddag tegen een pijnlijke oefennederlaag opgelopen. Het elftal van trainer Erik ten Hag verloor op Sportpark de Putter Eng met duidelijke cijfers van FC Nordsjaelland (1-3), afgelopen seizoen de nummer drie op het hoogste voetbalniveau van Denemarken. Ajax speelt later op de dag nog vriendschappelijk tegen FCSB uit Roemenië.

De Amsterdammers traden tegen Nordsjaelland aan met een zeer jonge ploeg. Ten Hag had voorin basisplaatsen over voor Ché Nunnely, Kaj Sierhuis en Hassane Bandé, maar het trio wist de Deense opponent nauwelijks te verontrusten. Bandé had doelman Nicolai Larsen in de openingsfase nog wel tot een redding gedwongen na goed voorbereidend werk van Nunnely, maar daarna was het Nordsjaelland dat de klok sloeg.

Andreas Skov Olsen kon halverwege de eerste helft alleen op Kostas Lamprou af, maar was vervolgens onzorgvuldig in de afronding. Even later voorkwam de doelman van Ajax een eigen doelpunt van Sierhuis. Ajax kwam de eerste helft zo zonder kleurscheuren door, maar liep na de onderbreking alsnog tegen een nederlaag aan.

Benjamin van Leer, die in de rust binnen de lijnen was gekomen als vervanger van Lamprou, ging na een uur voetballen opzichtig in de fout na een voorzet vanaf de rechterflank, waarna Olsen eenvoudig de 0-1 kon binnenlopen. Via Karlo Bartolec en Morten Duncan Rasmussen vergrootte Nordsjaelland zijn voorsprong vervolgens, alvorens Dean Solomons in blessuretijd wat terugdeed namens Ajax.