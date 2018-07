ADO Den Haag laat duo tijdelijk naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken

Delano Ladan en Hennos Asmelash zullen aankomend seizoen ervaring op gaan doen in de Keuken Kampioen Divisie. ADO Den Haag laat zaterdagmiddag via de officiële kanalen weten het duo een jaar op huurbasis te stallen bij TOP Oss.

Ladan en Asmelash kwamen het afgelopen seizoen respectievelijk vier keer en één keer in actie voor ADO in de Eredivisie. Ladan (foto) is een achttienjarige centrumspits, terwijl de negentienjarige Asmelash zijn wedstrijden doorgaans speelt als verdedigende middenvelder of rechtervleugelverdediger.

"Delano en Hennos hebben afgelopen seizoen ondanks hun leeftijd al bewezen dat ze volwaardige selectiespelers kunnen zijn voor een club uit de Eredivisie, maar we bieden ze graag de mogelijkheid om vlieguren te maken in de Keuken Kampioen Divisie", licht manager Voetbalzaken Jeffrey van As van ADO toe. “Met het oog op de toekomst hebben we veel vertrouwen in deze spelers."