‘Real Madrid is wellicht helemaal klaar met hem door wat hij gezegd heeft’

Een vertrek van Cristiano Ronaldo leek tot voor kort onbespreekbaar, maar volgens de laatste geruchten is Juventus nu toch dicht bij de komst van de Portugese superster. Steven McManaman, oud-speler van de Koninklijke denkt dat de opmerkingen van de aanvaller na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool, toen hij liet weten ‘een mooie periode te hebben gehad bij Real’ en ‘snel duidelijkheid te zullen geven over zijn toekomst’, hier een rol in hebben gespeeld.

“Ze zijn wellicht helemaal klaar met hem door wat hij gezegd heeft. Om zoiets meteen na een Champions League-finale te zeggen is ongehoord, of niet? Het is de verkeerde boodschap. Het is alsof je niets om je team geeft, je zou dat soort dingen niet moeten zeggen”, laat de Engelsman weten aan ESPN. Ronaldo zou zich niet meer geliefd voelen in Madrid, maar ook hier kan McManaman met zijn hoofd niet bij: “Dat is hij wel, hij wordt aanbeden.”

“Hij heeft net met het team de derde Champions League op rij gewonnen. Hoewel hij voor de eerste keer niet zo’n belangrijke rol speelde in een finale, heeft hij er wel vijf gewonnen nu. Om dan te zeggen dat je niet geliefd bent, is idioot.” McManaman heeft overigens zijn twijfels bij het beleid van Juventus als de Italianen er daadwerkelijk in slagen om Ronaldo in te lijven: “Ik ben verbijsterd dat Juventus een deal zoals deze, en het geld dat hij wil ontvangen, ook maar in overweging neemt.”

“Gianluigi Buffon is net met pensioen gegaan, Giorgio Chiellini is dik in de dertig, Andrea Barzagli ook, ze moeten het team opnieuw opbouwen. Sami Khedira heeft een enorm teleurstellend WK gespeeld, er wordt gesproken over een vertrek van Gonzalo Higuaín, over een vertrek van Alex Sandro. Als zij inderdaad weggaan, is er een hele hoop geld nodig om te zorgen dat het elftal opnieuw opgebouwd kan worden en ze weer kampioen kunnen worden. Als we daar Cristiano nog bij denken, met zijn salaris en bagage, wordt het interessant om Juventus volgend seizoen te volgen.”