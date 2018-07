‘Spaanse CL-deelnemer brengt miljoenenbod uit op Hateboer’

Hans Hateboer lijkt zich deze zomer op te kunnen maken voor een zeer fraaie transfer. De tweevoudig Oranje-international maakte afgelopen seizoen grote indruk in het shirt van Atalanta en heeft zich met zijn sterke spel in de kijker gespeeld bij Valencia, zo weet Voetbal International zaterdagmiddag te melden.

De Spaanse grootmacht heeft zich naar verluidt met een ‘miljoenenbod’ bij Atalanta gemeld voor de rechtervleugelverdediger, al is de hoogte van de som op dit moment nog onduidelijk. Hateboer zou zelf niet onwelwillend tegenover een transfer staan, maar kan vooralsnog niet rekenen op de medewerking van zijn club Atalanta.

De 24-jarige back is sinds zijn komst van FC Groningen in januari 2017 uitgegroeid tot een belangrijke schakel in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini. Hateboer was vorig seizoen goed voor 33 optredens in de Serie A, waarvan 26 als basisspeler. De ex-speler van FC Groningen heeft nog een contract tot halverwege 2020 bij Atalanta, maar weet zich inmiddels gevolgd door een groot aantal topclubs.

Zo zou AC Milan zijn verrichtingen nauwlettend in de gaten houden, terwijl La Gazzetta dello Sport eind mei wist te melden dat Borussia Dortmund een bod van ongeveer vijftien miljoen euro heeft uitgebracht op de Nederlander. Valencia eindigde vorig seizoen op een verdienstelijke vierde plaats in LaLiga en is daardoor aankomend seizoen in de Champions League actief.