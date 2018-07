Mexicaans talent nog altijd in vizier van Ajax en PSV

Stoke City hoopt dat het een speler kan huren van Liverpool als Xherdan Shaqiri die kant opgaat. De Zwitser is door de degradatie van the Potters voor slechts 14,5 miljoen euro op te halen. (Daily Mirror)

De 21-jarige centrale verdediger van het Mexicaanse Monterrey is ook in beeld bij een aantal clubs uit België.