‘Ik vind Ziyech goed, maar we hebben nu al veel spelers in die rol’

AS Roma pikte deze zomer Justin Kluivert al op bij Ajax en Hakim Ziyech werd eveneens nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar i Giallorossi. De afgelopen weken zijn de geruchten over een vertrek van de spelmaker naar Rome echter weer wat gaan liggen en dat lijkt niet zonder reden. Technisch directeur Monchi geeft zaterdag namelijk aan dat de komst van de Marokkaans international geen prioriteit heeft voor zijn club.

“Ik heb Ziyech altijd een goede speler gevonden en ik kan op dit moment niets honderd procent uitsluiten, maar voor nu hebben we al veel spelers die in die rol kunnen spelen”, wordt de sportbestuurder geciteerd door de website van Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio. Behalve Ziyech werden Emil Forsberg van RB Leipzig en Napoli-aanvaller Dries Mertens de afgelopen dagen in verband gebracht met een transfer naar AS Roma.

Monchi geeft echter aan dat de twee op het moment niet in beeld zijn: “Ik ken Forsberg goed, daar hoef ik de wedstrijd van vandaag (Zweden - Engeland, red.) niet voor te zien. Ik vind hem goed, maar we moeten ook een onderscheid maken tussen de spelers die ik goed vind en de spelers die hiernaartoe komen, anders hebben we het over een groep van honderd spelers. Ik vind Forsberg goed, maar dat betekent niets. Of Mertens een transferdoelwit voor ons is? Nee.”

Naast de inkomende transfers is Monchi, die deze zomer naast Kluivert Javier Pastore, Grégoire Defrel, Davide Santon, William Bianda, Ante Coric, Bryan Cristante, Nicolò Zaniolo, Antonio Mirante en Iván Marcano al naar het Stadio Olimpico haalde, ook bezig om het tot volgend jaar doorlopende contract van Alessandro Florenzi te verlengen: “Daar werken we aan, ik heb er vertrouwen in. Rome heeft hem een goed en eerlijk voorstel gedaan, maar ik begrijp het dat hij om meer vraagt. Een ultimatum? Dat nooit, hij is een zoon van Rome en wat er ook gebeurt, zal via de voordeur binnenkomen.”