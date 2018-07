Rakitic: ‘Je ziet het meteen als hij er niet is, Real is dan een ander team’

Door een nederlaag na strafschoppen tegen Rusland kwam er zondag een einde aan het WK van Spanje, dat voor de start van het toernooi nog werd gezien als een van de favorieten voor de eindzege. Andrés Iniesta maakte een groot deel van die beslissende achtste finale niet mee, aangezien hij als invaller pas na een kleine zeventig minuten binnen de lijnen kwam. Ivan Rakitic, voormalig ploeggenoot van Iniesta bij Barcelona, snapte weinig van die keuze.

Interim-bondscoach Fernando Hierro gaf tegen de Russen de voorkeur aan David Silva: “Op dat moment, had ik het idee dat ik niets van voetbal begreep”, blikt Rakitic terug in gesprek met El País. “Ik had het idee dat ik een andere sport aan het spelen was. Het deed enorm veel pijn om de beste speler, misschien wel allertijden op die positie, op de bank te zien zitten.”

Kroatië wist zijn eigen achtste finale na strafschoppen wel te winnen van Denemarken, waardoor gastland Rusland zaterdagavond in Sochi de tegenstanders is van Rakitic en consorten. De middenvelder van Barcelona speelt bij de nationale ploeg samen met Luka Modric, die doorgaans het wit van aartsrivaal Real Madrid verdedigt.

Wat Rakitic is het echter geen probleem om deze rivaliteit opzij te zetten in het landsbelang: “Dat we een speler als Luka in de gelederen hebben, maakt alle Kroaten trots. Maar ik vind het niet leuk om hem in Madrid te zien. Hij maakt iedereen om hem heen beter, je ziet het meteen als hij er niet is. Real Madrid is een heel ander team zonder Luka.”