‘Toen ik daar bleef, liet ik het idee om te slagen bij Ajax wel wat varen’

Xavier Mous staat volgend seizoen onder contract bij SC Cambuur, maar de 22-jarige doelman had zich zijn loopbaan in eerste instantie anders voorgesteld. Mous maakte in het verleden namelijk jaren deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en de ambitie van de sluitpost was ook om eerste keus te worden in de Johan Cruijff ArenA. Na een verhuurbeurt aan FC Oss volgde echter twee jaar geleden een definitief vertrek uit Amsterdam en kwam zijn droom buiten bereik te liggen.

“Toen ik daar definitief bleef, heb ik dat idee wel wat laten varen”, vertelt Mous in gesprek met de Leeuwarder Courant over zijn overstap naar Oss. Door de kans die hij kreeg om bij Ajax aan de slag te gaan kwam er jaren eerder nog wel een grote wens uit. De keeper kreeg destijds van zijn vader te horen dat hij op stage mocht komen bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

“Hij moest me die avond telkens op het hart drukken dat het echt zo was. Ajax spreekt heel erg aan, maar leek in die tijd heel ver weg. Als je dan op stage mag komen, is dat wel een groot ding”, blikt hij terug. Met zijn transfervrije overstap naar Leeuwarden begint Mous aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan, waarin hij hoopt een volgende stap te kunnen zetten: “Cambuur is in alles een grotere club dan FC Oss. Cambuur-uit was altijd een van de leukste wedstrijden van het seizoen.”