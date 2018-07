‘Hij speelt al drie jaar in de Champions League, Vitesse is te klein voor hem’

Aleksandr Golovin geldt als een van de absolute smaakmakers bij Rusland, dat het met een plek in de kwartfinale op het toernooi in eigen land al verder heeft geschopt dan menigeen voor de start van het WK verwachtte. De middenvelder van CSKA Moskou wordt de afgelopen weken in verband gebracht met enkele van de grootste clubs van Europa waaronder Manchester United, Manchester City, Juventus, Barcelona en Chelsea. Laatstgenoemde zou erover nadenken om Golovin tijdelijk bij Vitesse te stallen, maar Evgeniy Levchenko hoopt dat de fans van de Arnhemmers zich nog niet rijk rekenen.

Golovin en Leonid Slutsky, de nieuwe trainer van Vitesse, kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd in de Russische hoofdstad: “Slutski heeft hem als trainer van CSKA Moskou onder zijn hoede genomen en later ook laten debuteren bij de nationale ploeg. Voor Golovin is hij als een tweede vader. Dat zou een reden kunnen zijn waarom mensen hem in verband brengen met Vitesse, waar Slutski nu trainer is. Maar ik denk dat Vitesse al te klein voor hem is”, legt Levchenko uit aan de NOS.

“Golovin speelt al drie jaar in de Champions League en heeft al een EK en een WK achter zijn naam. Het zou een mooie stunt zijn voor Vitesse, maar ik denk niet dat hij dat wil. Dit wordt misschien wel de belangrijkste beslissing in zijn leven”, gaat de oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Groningen en Sparta Rotterdam verder. Golovin maakte in maart 2015 zijn debuut voor CSKA en speelde sindsdien 113 wedstrijden voor de Russische grootmacht, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en elf assists.

De manier waarop de loopbaan van Golovin zich heeft ontvouwd, is volgens Levchenko een voorbeeld voor veel Russische kinderen die graag profvoetballer willen worden: “Golovin komt uit Kaltan, een heel klein dorpje in Siberië. Dat is de Kemerovo-regio, waar vooral veel ijzer- en zware industrie is. In zijn jeugd heeft hij nauwelijks op een normaal veld kunnen voetballen, maar toch kreeg hij de kans bij CSKA Moskou. Door heel veel kinderen in afgelegen dorpjes in Rusland wordt hij gezien als een idool. Golovin is het bewijs dat je altijd moet blijven dromen.”