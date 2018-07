‘Dit voelt net als die 7-1 nederlaag, het valt eigenlijk niet uit te leggen’

Vier jaar geleden kwam er in de halve finales van het WK door een 7-1 nederlaag tegen Duitsland een einde aan de poging van Brazilië om in eigen land wereldkampioen te worden en vrijdagavond strandden de Goddelijke Kanaries nog een ronde eerder op het toernooi in Rusland. België was in Kazan met 2-1 te sterk en wat Marcelo betreft, zijn er overeenkomsten tussen deze nederlaag en de strafexpeditie van die Mannschaft in Belo Horizonte.

“Naar mijn mening doet dit net zoveel pijn. Het was een verschrikkelijke avond, het valt eigenlijk niet uit te leggen. Het lukte gewoon niet. Voetbal is soms oneerlijk, soms zit het mee, dan zit het weer tegen. Wij hebben hier een familie gecreëerd. Iedereen heeft gevochten, degenen die niet speelden steunden ons zelfs vanaf de bank. We wilden de finale zo graag bereiken”, werd hij na de uitschakeling geciteerd door Globo Esporte.

Brazilië sloot de wedstrijd af met 27 schoten, tegenover 9 voor de Belgen. De ploeg van Roberto Martínez kwam echter door een ongelukkig eigen doelpunt van Fernandinho op voorsprong, waarna Kevin De Bruyne er nog voor rust uit een counter 2-0 van maakte. Invaller Renato Augusto bracht Brazilië wel weer terug tot op één doelpunt, maar een gelijkmaker bleef uit: “Ik denk dat zij het eerste kwartier beter waren, maar daarna kregen wij ook kansen”, ging Marcelo verder.

“Het had zelfs in de eerste helft nog anders kunnen lopen. In de tweede helft hadden wij de controle en kwam het een aantal keer voor dat de keeper moest ingrijpen of dat er een bal werd geblokt door een verdediger. Maar zo gaat het nu eenmaal in het voetbal, degene die de meeste doelpunten maakt, wint”, sloot hij af. België mag zich door de overwinning opmaken voor een halve finale tegen Frankrijk, die dinsdagavond afgewerkt zal worden in Sint-Petersburg.