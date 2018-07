‘De Fransen spelen op gevoel en enthousiasme, ze zijn tactisch minder sterk’

Voor het eerst sinds 1986 behaalde België vrijdagavond de halve finale van een WK, door Brazilië met 1-2 te verslaan. Destijds strandden de Rode Duivels tegen Argentinië, maar Jan Ceulemans stelt dat de huidige generatie meer talent heeft. “Wij waren vooral een counterploeg”, zegt de oud-international in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Eigenlijk zijn deze jongens zelfs daarin beter. Hopelijk gaan ze er nu op en over. Deze wedstrijd zal ze het besef geven dat ze het kunnen. Vier jaar geleden waren ze misschien nog te jong. Nu zijn ze op hun toppunt. Na deze zege zullen de mannen nog tien centimeter groeien. Dus ja, we kunnen ook winnen tegen Frankrijk, en wereldkampioen worden”, aldus Ceulemans, die gedurende zijn loopbaan voor Lierse SK en Club Brugge speelde.

“Om door te stoten in zo’n toernooi heb je drie dingen nodig. Eén: een portie geluk. Twee: je moet zelf kunnen scoren. En drie: je keeper moet echt goed zijn. Aan die drie voorwaarden is voldaan”, voegt Leo van der Elst toe. “Eindelijk zijn we niet langer de enige generatie die het tot in de halve finale heeft geschopt op een groot toernooi. Deze jongens verdienen het om minstens op hetzelfde niveau te staan. En ik denk niet dat dit het eindpunt is. We kunnen kampioen worden.”

“Roberto Martínez heeft iedereen tactisch verbaasd. Het was een echt schaakspel. Ze hebben het zéér goed gedaan”, aldus Nico Claesen, voormalig speler van onder meer VfB Stuttgart, Standard Luik en Tottenham Hotspur. “Frankrijk speelt op een andere manier, hopelijk haalt Martínez zijn tactisch schaakbord weer boven. Maar de Rode Duivels zitten in de flow, zoals wij dat hadden in 1986. De Fransen spelen op gevoel en enthousiasme, ze zijn tactisch minder sterk.”