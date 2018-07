‘Ik voelde niet meer het vertrouwen bij NAC Breda en dat is jammer’

Nigel Bertrams speelde vorig seizoen pas voor de eerste keer een flink aantal wedstrijden in de Eredivisie, maar de 25-jarige doelman houdt het deze zomer alweer voor gezien in de Nederlandse hoogste afdeling. De keeper verlaat NAC Breda voor de Deense topclub FC Nordsjaelland, hoewel hij in eerste instantie nog had verwacht de komende jaren bij de Brabanders te blijven.

“Twee weken geleden kreeg ik een telefoontje vanuit Denemarken, maar waren mijn gedachten gewoon bij NAC. Ik ging ervan uit dat ik in Breda mijn contract zou verlengen en voor langere tijd eerste keeper zou blijven. Kort daarna begreep ik dat NAC op korte termijn nog een ervaren doelman erbij wilde halen en ik de concurrentie weer moest aangaan. Ik voelde niet meer het vertrouwen dat ik graag wil voelen en dat is jammer”, legt hij uit aan BN De Stem.

Bertrams noemt het wel een eer om voor NAC gespeeld te hebben en is blij dat hij de overstap naar Nordsjaelland heeft kunnen maken. De doelman krijgt van de Denen, die zaterdag een oefenwedstrijd spelen tegen Ajax, de kans om eerste doelman te worden: “Maar ik moet eerst nog in het ritme komen. Daar gaan denk ik een paar weken overheen. Voor mij wordt het allemaal nieuw en ben ik voor het eerst ook echt weg uit Eindhoven. Tilburg en Breda lagen op rij-afstand, al is Kopenhagen natuurlijk ook maar een uurtje vliegen”, vertelt de jeugexponent van PSV.

De sluitpost hoopt aankomend seizoen zijn debuut in de Europa League te maken en wil met Nordsjaelland meedoen in de strijd om de Deense landstitel. Bertrams sluit een rentree in de Eredivisie in de toekomst echter niet uit: “Ik ben net 25 en heb als het goed is nog veel moois voor de boeg. Het zou geweldig zijn om ooit nog op topniveau in Nederland te keepen, maar dat ga ik nu eerst in Denemarken doen.”