Van Basten: ‘Dat belagen, dat voortdurende gezeik, moet echt stoppen’

Marco van Basten is inmiddels bijna twee jaar werkzaam als Chief Technical Development Officer bij de wereldvoetbalbond FIFA en de oud-spits is zodoende ook nauw betrokken bij het verloop van het WK. Van Basten maakte zich in het verleden onder meer hard voor de invoering van het VAR-systeem en is vooralsnog tevreden over de manier waarop de videoscheidsrechter op het eindtoernooi in Rusland wordt ingezet.

“Natuurlijk is dat een enorme verbetering. Moet je nagaan hoeveel fouten daar dit toernooi al mee gecorrigeerd zijn. Het spel wordt er gewoon eerlijker van, het is een enorme vooruitgang, maar tegelijk kijk ook ik er kritisch naar. Het zou raar zijn om te beweren dat alles goed gaat. Dat is niet zo”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest om het theater van onder anderen de inmiddels uitgeschakelde Neymar. Van Basten geeft echter aan dat het lastig is voor de VAR om hierbij in te grijpen, aangezien het moeilijk is om objectief te beoordelen of een speler liegt of wel of geen pijn heeft: “Waar ik wél in geloof, is dat spelers zich door de VAR uiteindelijk vanzelf beter gaan gedragen. Ze realiseren zich steeds meer dat de VAR meekijkt. Theater heeft steeds minder zin.”

Een ander aspect waarbij de videoscheidsrechter in de toekomst van pas zou kunnen komen, is het vele commentaar op de arbiter tijdens de wedstrijd. Van Basten hoopt dat dit in de toekomst af zal nemen: “Dat belagen van scheidsrechters, dat voortdurende gezeik, moet echt stoppen. Dat gaat hoog op de FIFA-agenda komen, geloof me. Ik hoop daarbij dat ook de VAR uiteindelijk een positieve invloed gaat hebben, domweg omdat spelers zich realiseren dat het geklaag vaak nergens op slaat.”