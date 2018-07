Van der Vaart: ‘Op zijn leeftijd moet je spelen, hij kan beter vertrekken’

Vincent Janssen werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Fenerbahçe en zijn zaakwaarnemer Louis Laros liet eerder deze week weten nog geen duidelijkheid over de toekomst van de aanvaller te hebben gekregen van Tottenham Hotspur. Rafael van der Vaart, ex-speler van the Spurs legt in onderstaande video uit waarom hij denkt dat het voor Janssen beter is om een nieuwe club te zoeken.