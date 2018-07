Twijfels over positie Tite na uitschakeling: ‘Nu niet gepast daarover te praten’

Het contract van Tite als bondscoach van Brazilië loopt komende maand af en het is nog onduidelijk of de 57-jarige oefenmeester aanblijft als keuzeheer van de Goddelijke Kanaries. Na de uitschakeling van de Brazilianen in de kwartfinale van het WK tegen België wilde hij niks kwijt over zijn nabije toekomst.

“Het is nu niet gepast daarover te praten. De tijd zal het leren. Als de stofwolken over een week of twee zijn opgetrokken, zullen we daar rustig over gaan praten”, zo wordt Tite geciteerd door verschillende Braziliaanse media. Onder het bewind van de oefenmeester verloor Brazilië in aanloop naar het WK slechts één wedstrijd, maar de Brazilianen konden de favorietenrol in Rusland niet waarmaken.

Ronaldo vindt echter niet dat Tite moet worden afgerekend op de uitschakeling tegen België. “Het is een moeilijk moment voor de Braziliaanse ploeg, in meerdere opzichten”, zegt de oud-spits in gesprek met Globo. “Vier jaar geleden werden we in de halve finale uitgeschakeld, nu in de kwartfinale. We verwachten meer van Brazilië. Ik vind dat Tite moet blijven, omdat hij fantastisch werk verricht en daar mee door moet blijven gaan.”

Tite zag tegen België een ‘hoogstaande wedstrijd’. “In twee derde daarvan waren wij de bovenliggende partij. Maar soms krijg je te maken met pech, met ongelukjes. En dat overkwam ons. Ik wil daarmee de prestatie van België niet naar beneden halen, want zij hebben een geweldige ploeg en zetten hun kansen in doelpunten om. En hun doelman Thibaut Courtois maakte het verschil”, concludeert de Braziliaanse bondscoach. “De toeschouwers zullen hebben genoten. Maar ik voel vooral heel veel pijn.”