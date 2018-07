Advocaat: ‘Ik heb hem meermaals verteld dat hij naar de Premier League moet'

Gastland Rusland treedt zaterdagavond in de kwartfinale van het WK aan tegen Kroatië. Het duel zal met speciale aandacht gevolgd worden door Dick Advocaat, die de nodige spelers van de Russische selectie goed kent. De zeventigjarige oefenmeester was tussen 2010 en 2012 bondscoach van Rusland.

“In die periode leerde ik ook de jongens van CSKA Moskou, Lokomotiv en Spartak nog beter kennen”, zegt Advocaat in gesprek met De Telegraaf. Hij zat naar eigen zeggen aan de buis gekluisterd toen Igor Akinfeev twee strafschoppen keerde tegen Spanje. “Voor het Russische voetbal vind ik het geweldig dat ze in de kwartfinale staan. Akinfeev deed het geweldig. Hij is ook een hartstikke goede doelman.”

“Ik heb hem meerdere keren verteld dat hij naar de Premier League moet in Engeland”, vervolgt de oefenmeester. Advocaat snapt echter wel dat de Russische spelers liever in eigen land blijven. “Weet je wat voor prachtige huizen die gasten hebben in Moskou? Die verdienen zo verschrikkelijk veel geld. De internationals, die bij CSKA of Spartak zitten, zijn echt sterren. Die verkeren in een beschermd wereldje waar heel veel geld omgaat.”

“Ik denk dat iedereen ook onderschat hoe hoog het niveau van de Russische competitie is. Vele malen hoger dan de Eredivisie. Het is echt niet te vergelijken met wat we in Nederland zien elke week”, stelt Advocaat. De aanloop van Rusland naar het WK verliep moeizaam. “De groepsindeling was gunstig voor Rusland. Maar het maakt allemaal niet uit, Rusland flikt het toch nu. Dat is een geweldige stimulans voor het voetbal en dat vind ik geweldig.”