‘Neymar was slecht en viel enkel op door een duik'

Na de 1-2 zege op Brazilië staat België momenteel op zijn kop. Voor het eerst sinds 1986 hebben de Rode Duivels zich geplaatst voor de halve finale van het WK, waarin komende dinsdag Frankrijk de tegenstander is in Sint-Petersburg. De Belgische én buitenlandse media zijn als vanzelfsprekend dolenthousiast over de prestatie van de formatie van bondscoach Roberto Martínez.

“Nu is het hek helemaal van de dam!”, kopt Het Laatste Nieuws. “Een half jaar had Martínez deze clash voorbereid. Wel, het was eraan te zien. Fellaini en Chadli erin voor Mertens en Carrasco waren de juiste wijzigingen. De 4-3-3 bij balverlies die in de omschakeling vliegensvlug switchte naar een 3-5-2 klopte als een bus”, klinkt het lovend over de tactiek van Martínez. “Je proeft aan alles: dit is ons WK. Ons moment. Na de Rostov Rollercoaster, nu ook de belegering van Kazan overleefd.”

“Laatste bericht aan de moeders van onze Duivels: jullie jongens zijn mannen geworden. Nog geen gouden mannen: daarvoor moeten ze nog twee keer alles uit de kast halen”, concludeert de krant. Het Nieuwsblad laat zich vooral lovend uit over Thibaut Courtois, die in de slotminuut een inzet van Neymar op fraaie wijze uit het doel tikte. “Dé redding van het WK. Courtois haalde een prachtige plaatsbal van Neymar van net onder de dwarsligger vandaan en voorkwam zo de gelijkmaker. Hij schreeuwde het uit van adrenaline!”

“HISTORISCH! Fenomenale Rode Duivels kloppen Brazilië en staan in halve finales van WK”, kopt de Gazet van Antwerpen. De Franstalige krant La Dernière Heure heeft lovende woorden over voor Kevin De Bruyne. “De strateeg werd verkozen tot man van de wedstrijd en bracht België in de positie om deze wedstrijd te winnen. Maar er dient ook een speciale vermelding te zijn voor Courtois, die een zeker doelpunt van Neymar voorkwam in blessuretijd.”

“Uitschakelingen dragen het gezicht van een legende. Caniggia in 1990. Zidane in 1998 en 2006. De 7-1 in 2014. 2018 draagt het stempel van een trio: De Bruyne, Hazard en Lukaku. Zij vernietigden Brazilië in de eerste helft”, schrijft het Braziliaanse Globo over de uitschakeling van de Goddelijke Kanaries. “De nederlaag was een pijnlijke les: niemand is onverslaanbaar. Fernandinho (in de laatste wedstrijd) en Paulinho en Gabriel Jesus (tijdens het hele WK) brachten het spelidee van Tite in gevaar. Terwijl de Belgen dat net wel hadden: drie sterren waardoor alles werkte.”

“Nummer zes zal moeten wachten”, schrijft het Argentijnse Diario Olé op plagerige wijze richting de Brazilianen. “Wat wil je dat we zeggen? We zullen niet verdrietig worden omdat Brazilië geëlimineerd werd. Het is ons ook al overkomen. Wel, Brazilië: vertel ons hoe het voelt.” Clarín voegde daaraan toe: “Neymar was een schaduw van zichzelf, net toen Brazilië hem het meest nodig had. De Braziliaanse ster liet zichzelf meer vallen dan hij schoten afvuurde, en ontsnapte zelfs aan een gele kaart toen hij de scheidsrechter probeerde te misleiden.”

“Brazilië was dé topfavoriet voor de wereldbeker. Maar Brazilië moet naar huis. Door de Belgen. Die ervoor zorgden dat de Braziliaanse spelmakers niet te veel tijd aan de bal kregen, en gevat counterden”, schrijft The New York Times, dat bijval krijgt van de Daily Mail. “Bye Bye Brazilië: favorieten crashen uit het WK door briljante Rode Duivels. België, een land van elf miljoen mensen, heeft de technische en tactische capaciteiten ontwikkeld om Brazilië te verslaan, een land van 207 miljoen inwoners. Ze hebben ze 75 minuten lang overklast met verbluffend countervoetbal waarop Brazilië geen antwoord had.”

“De Braziliaanse lammetjes tegen de Belgische wolven”, kopt het Spaanse AS. “Een wedstrijd die nog jaren in de herinnering zal voortleven. Jammer dat er geen verlengingen waren, want zo misten de fans (behalve de Belgen natuurlijk) een extra half uur sensationeel voetbal”, schrijft de Spaanse krant. La Gazzetta dello Sport opent met ‘Seleçiao’. “Neymar was slecht en viel enkel op door een duik. Nu zal het WK zeker gewonnen worden door een Europees land, alweer. De Belgen klopten de Brazilianen door een dodelijke eerste helft en een heroïsche tweede.”