Meunier neutraliseert Neymar: ‘Ik had meer moeilijkheden verwacht’

Thomas Meunier had vrijdagavond de taak om Neymar te neutraliseren en slaagde daar heel aardig in. België plaatste zich dankzij een 1-2 zege op Brazilië voor de halve finale en de sterspeler van de Goddelijke Kanaries deed nauwelijks van zich spreken. Meunier had zelf ook meer verwacht van zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain.

“Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan, ik had meer moeilijkheden verwacht. Maar we zijn in defensief opzicht zo goed georganiseerd. Ik had altijd hulp, bijvoorbeeld van Marouane Fellaini en Toby Alderweireld. Natuurlijk waren we enorm gefocust op Neymar, maar ook op Marcelo en Philippe Coutinho. We hebben het fantastisch gedaan en kunnen onszelf feliciteren met een sterke prestatie in defensief opzicht”, zo wordt Meunier geciteerd door verschillende Belgische media.

“In aanvallend opzicht was het vandaag een beetje frustrerend, omdat ik nauwelijks aan de bal kwam. Wat dat betreft heb ik offers gebracht voor het team en ik ben blij dat we mede daardoor hebben gewonnen”, vervolgt de vleugelverdediger, die met België voor het eerst sinds 1986 de halve finale van een WK heeft gehaald. “We mogen onszelf niet onderschatten, we hebben heel veel kwaliteiten. Het was tegen Brazilië fifty-fifty, maar we hebben een droom doen uitkomen.”

Meunier is door een gele kaart geschorst voor de wedstrijd tegen Frankrijk en zal daardoor niet tegen Kylian Mbappé spelen. “Ik wens mijn vervanger veel succes. Ik hoop dat we een nieuw wonder kunnen verrichten tegen Frankrijk. Ze hebben een heel goed team, met een goede balans tussen aanval en verdediging. Het zal moeilijker worden dan tegen Brazilië, dus we moeten ons heel professioneel voorbereiden op deze wedstrijd.”