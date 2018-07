‘Bij hem is het alsof een zestienjarige tegenover allemaal elfjarigen staat’

België plaatste zich vrijdagavond dankzij een 1-2 zege op Brazilië voor de halve finale van het WK. Een van de uitblinkers aan de zijde van de Rode Duivels, was Romelu Lukaku. De 25-jarige spits leverde één assist in het duel en maakte veel indruk op Rio Ferdinand, die vooral lovend is over de fysieke kracht van Lukaku.

“Bij Lukaku is het alsof een zestienjarige op het schoolplein tegenover allemaal elfjarigen staat. Hij is te groot en te sterk voor iedereen. Eigenlijk zou hij bijna niet tegen de rest mogen spelen”, grapt Ferdinand in de studio van de BBC. Ook Alan Shearer was enorm onder de indruk van Lukaku. “Snelheid, kracht, techniek, andere spelers betrekken in de wedstrijd. Hij werd gevraagd in een andere rol te spelen, om ruimte te maken voor Kevin De Bruyne en Eden Hazard.”

“Hij heeft dat heel goed gedaan. Na vijf minuten spelen dacht je: hij heeft er zin in vanavond”, vervolgt de oud-spits. Lukaku tekende dit WK tot dusver voor vier doelpunten en één assists. “Als hij een meter te pakken heeft, ben je eigenlijk kansloos. Hij is te sterk en te snel. Het enige dat hij nodig heeft, is een aantal doelpunten en dan heb je echt de perfecte spits.”

Door de overwinning op Brazilië heeft België zich geplaatst voor de halve finale van het WK, waarin Frankrijk de tegenstander is. Les Bleus wonnen vrijdagmiddag met 0-2 van Uruguay en nemen het nu komende dinsdag in Sint-Petersburg op tegen de Rode Duivels.