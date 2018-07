Brazilië treurt na eliminatie: ‘Nu krijgen we heel veel shit over ons heen’

Brazilië strandde vrijdagavond in de kwartfinales van het WK in Rusland. België was in Kazan een maatje te groot voor de vijfvoudig wereldkampioen: 1-2. Bondscoach Tite zag desalniettemin een heerlijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. “Het was een geweldige wedstrijd, waar alles in zat. Een wedstrijd tussen twee teams met kwaliteiten. Ik voel nu pijn, maar als je van voetbal houdt heb je genoten van deze wedstrijd.”

“Als neutrale toeschouwer kon je achterover leunen en genieten”, erkende Tite. “België was niet superieur, maar wel efficiënter. Zij hebben hun kansen kunnen omzetten in doelpunten. Het waren geweldige omschakelingen. Over de beslissingen van de scheidsrechter wil ik het niet hebben en ook over geluk praat ik niet graag. Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat, maar daarmee haal je wel de prestatie en de verdienste van de België naar beneden."

Kevin De Bruyne werd verkozen tot Man van de Match, maar in de optiek van Tite was dat een verkeerde keuze. “Thibaut Courtois heeft het verschil gemaakt. Heeft Courtois geluk gehad? Nee, hij heeft gewoon een uitstekende wedstrijd gespeeld", benadrukte de bondscoach. "Misschien was er eerder willekeur, het had ook anders kunnen uitdraaien. Je moet de context altijd bekijken. Bij hun tweede doelpunt waren wij in de aanval en zij scoren op de counter. Zo heeft de willekeur wel toegeslagen en dat doet pijn. Dit valt me zwaar en ik ben dan ook verbitterd.”

“Dit is een treurige dag voor Brazilië, maar we moeten België feliciteren. We wensen ze het beste toe op dit toernooi”, reageerde Miranda na afloop. “We hebben gevochten voor wat we waard zijn. Met dit jonge team kunnen we ooit het WK winnen.” Philippe Coutinho weet dat de spelers in eigen land veel kritiek zullen krijgen. “Als je verliest, krijg je er flink van langs in Brazilië. We weten hoe het is”, stelde de middenvelder. “We zijn allemaal gefrustreerd, we wilden zo graag weer eens de WK-finale halen. Nu krijgen we heel veel shit over ons heen.”