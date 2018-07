Vitesse verzet zich en boycot transfer van gewilde Matavz naar China

Vitesse is niet van plan om medewerking te verlenen aan een zomerse transfer van Tim Matavz. Technisch directeur Marc van Hintum wil een topteam neerzetten voor trainer Leonid Slutsky en derhalve is een vertrek van de 29-jarige aanvaller onbespreekbaar.

Matavz geniet interesse van twee clubs uit China. Van Hintum heeft het management van de Sloveense spits echter een duidelijke boodschap meegegeven. “Matavz is niet te koop”, benadrukt de sportbestuurder zaterdag in de Gelderlander. Een vertrek van Matavz past niet in de Europese ambities van Vitesse, zo luidt de visie van het dagblad.

Bij een verkoop van Matavz is immers veel geld nodig om vergelijkbare kwaliteit binnen te halen. De aanvaller, die tot medio 2020 op de loonlijst staat, was afgelopen seizoen goed voor zeventien treffers in alle competities en moet ook een belangrijke rol gaan vervullen in het project van Slutsky.

Vitesse, dat vrijdag met 2-1 onderuit ging in een oefenduel met Wolfsburger AC, is een van de meest actieve Nederlandse clubs op de transfermarkt. Het aantal versterkingen staat inmiddels op negen: Khalid Karami, Rasmus Thelander, Oussama Darfalou, Max Clark, Jake Clark-Salter, Matus Bero, Danilho Doekhi, Hilary Gong en Eduardo.