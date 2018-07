Kieft hoopt op spectaculaire transfer: ‘Hopelijk niet om salaris op te krikken'

Wim Kieft hoopt dat Cristiano Ronaldo de overstap van Real Madrid naar Juventus maakt. De overstap van de 33-jarige Portugees international zou zich in de afrondende fase bevinden, daar Ronaldo en de Italiaanse topclub al overeenstemming over een contract tot medio 2022 zouden hebben. Real Madrid zou alleen nog willen dat Ronaldo openlijk verklaart waarom hij de Champions League-winnaar van de afgelopen drie jaar wil verlaten.

Een transfer van Ronaldo naar Turijn zou volgens Kieft ‘een enorme boost’ voor het Italiaanse voetbal zijn. “Voor Italië valt te hopen dat de flirt van Cristiano Ronaldo met Juventus niet is om zijn salaris bij Real Madrid op te krikken, maar dat hij echt naar de Serie A komt”, vertelt de oud-voetballer van onder meer Pisa zaterdag in De Telegraaf. “Behoudens Juventus en in iets mindere mate AS Roma ligt het toch op zijn gat daar en hebben de Italianen de aansluiting met Engeland en Spanje verloren.”

Ronaldo speelt al sinds 2009 voor Real Madrid, de club waar hij tot topscorer aller tijden is uitgegroeid. Kieft wijst erop dat ook de Portugees niet aan het process van doorselecteren ontkomt. “Vergeet niet dat Ronaldo in februari 2019 34 jaar wordt. Een grote club als Real Madrid is verplicht zich te oriënteren op een opvolger. Als je dan de naam van Neymar steeds vaker hoort vallen dan begrijp ik Real Madrid wel en ze pakken ook nog even honderd miljoen euro mee.”

Juventus bracht vrijdag een statement naar buiten vanwege de effecten van de Ronaldo-geruchten op de beurs. De prijs van een aandeel steeg met liefst 7,44 procent. Juventus benadrukte dat het niet alleen door Ronaldo komt dat de clubwaarde is toegenomen. “Juventus wil benadrukken dat er tijdens de transferperiode naar meerdere mogelijke versterkingen wordt gekeken. De club zal met verdere informatie komen als er iets rond is, zoals ook in de regels is vastgelegd.”

Kieft denkt dat Ronaldo zeker nog iets met een prestigieuze club als Juventus kan winnen. “Grote vraag blijft staan: ’Wat kan Ronaldo nog?’ En: ’Kan hij het nog?’ In het voorjaar overtuigde Ronaldo nog in de Champions League-wedstrijd Juve-Real met die geweldige omhaal. En hij is eerzuchtig. Ik zou het een spectaculaire transfer vinden, die ik graag zie plaatshebben.”