Feyenoord kan verloren zoon alleen huren voor ‘een redelijk bedrag’

Een hernieuwde samenwerking tussen Jordy Clasie en Feyenoord is alleen mogelijk als hij voor ‘een redelijk bedrag’ kan worden gehuurd van Southampton, zo schrijft De Telegraaf zaterdag. De 27-jarige middenvelder is de beoogde vervanger van Karim El Ahmadi, die een lucratief contract met het Saudische Al-Ittihad kan ondertekenen.

Southampton maakte in de zomer van 2015 een bedrag van vijftien miljoen euro over aan Feyenoord voor Clasie, die op het St Mary’s een contract voor vijf seizoenen signeerde. De Premier League-club wil een substantieel deel terugzien van het bedrag dat men in hem investeerde en dat is volgens het dagblad iets dat Feyenoord niet kan en wil betalen om zijn nog twee jaar doorlopende contract af te kopen.

Clasie heeft aangegeven dat hij graag wil terugkeren bij Feyenoord omdat hij met zijn gezin wil terugkeren naar Nederland én weer elke week wil spelen. Hij verscheen de afgelopen twee seizoenen, inclusief een uitleenbeurt aan Club Brugge, relatief weinig aan het startsignaal en schuift elke andere optie dan Feyenoord op voorhand terzijde. Dat maakt het voor Southampton lastig om de Nederlander te slijten aan andere clubs in Engeland of elders in Europa.

Clasie speelde tussen 2011 en 2015 reeds 155 officiële wedstrijden voor Feyenoord. El Ahmadi kan zijn handtekening zetten onder een tweejarige verbintenis bij Al-Ittihad, dat drie jaar geleden ook al interesse in de 33-jarige Marokkaans international had. Ondanks een nog een jaar doorlopende verbintenis bij Feyenoord, mag El Ahmadi als blijk van waardering transfervrij uit Rotterdam vertrekken.