‘Daley Blind gaat bij Ajax een hele hoop verdienen’

Daley Blind en Ajax zijn ‘in feite’ akkoord over een meerjarig contract, zo verzekert Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf verzekerde vrijdagavond in het programma VI Oranje blijft thuis dat alleen Manchester United nog een terugkeer van de verdediger annex middenvelder bij de Amsterdamse club kan blokkeren.

“Hij gaat een hele hoop verdienen. We moeten aan een Engels salaris denken. Of ja, eigenlijk niet aan salaris. Je krijgt tekengeld van een paar miljoen en daarna een uitstekend salaris. Dan kom je in de buurt van dat Engelse gebeuren”, verzekerde Driessen, die ook aangaf wat het standpunt van Manchester United is. "Manchester United wil zeventien miljoen euro voor een contract van negen maanden. Dat gaat voorlopig natuurlijk niet door."

Johan Derksen vindt het terecht dat Ajax van het salarisplafond afstapt om Blind, en eerder Dusan Tadic, binnen te kunnen halen. “Als ze dat niet doen en daar niet vanaf gaan, krijgen ze nooit de routiniers die ze nodig hebben om die jonge spelers te begeleiden. Die jonge spelers hebben veel meer aan een routinier dan aan een trainer met een accent die zit te schreeuwen in de dug-out. Die heeft ook geen invloed.”

De 28-jarige Blind staat nog tot medio 2019 onder contract bij Manchester United, waarvoor hij afgelopen seizoen maar zeven Premier League-wedstrijden speelde. Door zijn gebrek aan speeltijd onder trainer José Mourinho hoopte Ajax dat de Engelsen niet de hoofdprijs zouden vragen voor Blind, die in 2014 voor 17,5 miljoen euro naar Old Trafford vertrok.

In zijn eerste twee jaar bij United had Blind vrijwel altijd een basisplaats en ook in het eerste jaar onder Mourinho kwam hij veel in actie. Afgelopen seizoen deed de Portugees echter bijna geen beroep op de Amsterdammer, die in januari een transfer naar AS Roma zag afketsen. De club verlengde kort daarna nog wel het contract van Blind met een jaar, om te voorkomen dat hij deze zomer transfervrij zou vertrekken.