Courtois haalt gram na wereldredding: ‘Dit is daarom ook 'payback''

Thibaut Courtois was vrijdagavond een van de uitblinkers aan de kant van België in het kwartfinaleduel met Brazilië (1-2 zege). De doelman hield zijn ploeg met enkele fraaie reddingen op de been en onderscheidde zich met name in de blessuretijd, door op fraaie wijze een poging van Neymar uit de bovenhoek te ranselen.

"Een fantastische prestatie", zo vertelde hij na afloop voor de camera van Sporza. "We speelden een geweldige eerste helft en ons plan werkte goed met uitstekende tegenaanvallen. In de tweede helft kenden we meer problemen, maar Brazilië is dan ook offensief zeer sterk. We zitten nu in de halve finale en iedereen zei dat het via de moeilijke weg moest gaan. Er is maar één weg: die naar de finale."

Courtois haalde ook nog even zijn gram jegens zijn criticasters. "Ik voel dat ik nu in topvorm verkeer", werd hij geciteerd door De Telegraaf. "Ik ben hier naartoe gegroeid. In maart zijn er veel slechte dingen over me gezegd. Dit is daarom ook payback. Ik weet dat de kritiek die ik kreeg niet altijd terecht was. Vandaag stond ik er weer."

Om de finale van het WK te halen zullen de Belgen in de halve finale moeten afrekenen met Frankrijk dat eerder op de dag met 0-2 zegevierde over Uruguay. Volgens doelpuntenmaker Kevin De Bruyne kan de ploeg voortborduren op de eerste helft die het tegen Brazilië op de mat legde. "Dit was de grote test voor ons. In de eerste helft hebben we perfect gespeeld en in de tweede helft hebben ze tactisch heel goed gewisseld en hadden wij het moeilijk. Die acht achterin hebben het vandaag gedaan, daardoor konden de drie vooraan alle vrijheid hebben."

"Ongelooflijk. Hier hebben we van gedroomd sinds we klein waren", zei verdediger Toby Alderweireld bij de NOS. "Er ligt veel druk op ons tijdens dit toernooi, maar we hebben het laten zien, door wilskracht hebben we halve finale bereikt. We hebben de halve finale bereikt via een groot land als Brazilië. Natuurlijk hebben we een beetje geluk gehad, maar dat heb je ook nodig in zo'n toernooi. Uiteindelijk was het een goede overwinning."