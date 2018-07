FC Twente mikt op bedrag van 21 miljoen euro: ‘Dan is de club gered’

De sportieve toekomst van FC Twente is nog altijd uiterst penibel. De club uit Enschede verkeert financieel in zeer zwaar weer en heeft volgens Dennis Schipper, waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen, een aanzienlijke financiële injectie nodig om van de ondergang gered te worden.

Na de degradatie van vorig seizoen is FC Twente aangewezen op de hulp van externe investeerders. Schipper mikt op een totaalbedrag van 21 miljoen euro, afkomstig van investeerders en de gemeente. Van de 14 miljoen die Schipper bij investeerders hoopt los te krijgen, is inmiddels 8 miljoen binnen, zo laat hij weten tegenover RTV Oost. "Je begint ergens, als het hele plaatje is ingevuld, is FC Twente gered."

"Ik proef bereidheid. De zeven miljoen die wij van de gemeente vragen is voor dossiers waarvan het nog maar de vraag is of er ook betaald moet worden. De gesprekken verlopen in een goede verstandhouding”, laat de opvolger van de vertrokken René Takens weten. Schipper denkt nog enkele maanden nodig te hebben om de beoogde 14 miljoen euro van investeerders bij elkaar te krijgen. "We staan voor het dilemma dat we aan de slag moeten met de selectie, maar om contracten af te kunnen sluiten moet je wel dekking hebben voor de looptijd van die contracten."

"We hebben door enkele garantstellingen wel noodverbanden aangelegd maar de tijd raakt echt op", waarschuwt hij. "Het is nog zo'n zes weken tot het begin van de competitie en er moet binnen enkele dagen een selectie staan die een goede kans maakt om te promoveren. Het is een proces. Het uiteindelijke voorstel moet langs de gemeenteraad. Dat moeten we de tijd geven. Ik snap dat."