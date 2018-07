‘Bij Barcelona heeft hij bijna het niveau van Messi en Ronaldo gehaald’

Neymar scoorde dit WK al tweemaal en staat daardoor nu op 57 doelpunten in 89 interlands voor Brazilië. De 26-jarige balvirtuoos heeft het doelpuntenrecord van topscorer aller tijden Pelé in zicht, maar laatstgenoemde staat wat Luis Felipe Scolari betreft nog altijd op eenzame hoogte in de Braziliaanse voetbalhiërarchie.

Pelé was gedurende zijn loopbaan in 92 wedstrijden voor Brazilië goed voor 77 treffers en won bovendien driemaal de wereldtitel met de Goddelijke Kanaries. "In Brazilië weten we wie Neymar is, maar we weten ook wie Pelé is", zegt de voormalig bondscoach van onder meer Brazilië en Portugal in gesprek met El Mundo. "We weten allemaal dat er maar één Pelé is en dat er nooit meer een andere zal zijn."

"Een speler kan goed zijn, heel erg goed zelfs, maar hij zal nooit zoals Pelé zijn, want Pelé kent geen opvolger. Niemand zal hem ooit evenaren", vervolgt Scolari. De 69-jarige oefenmeester heeft overigens wel mooie woorden over voor Neymar. Volgens Scolari nadert de superster van Paris Saint-Germain het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

"Bij Barcelona heeft hij zich enorm ontwikkeld en bijna het niveau van die twee gehaald. Maar het is niet iets wat je zomaar van de ene op de andere dag realiseert. Neymar is op de goede weg, maar hij heeft nog steeds wat tijd nodig. Het is echter goed mogelijk dat hij binnen een of twee jaar op hetzelfde niveau als Messi en Ronaldo zit", aldus Scolari.