Vertrokken Heraclied blijft in Nederland: ‘Het is gaaf dat we hem hebben’

Jaroslav Navrátil blijft in Nederland. De 26-jarige rechtsbuiten vertrok na het afgelopen seizoen bij Heracles Almelo en gaat nu aan de slag bij Go Ahead Eagles. Daar komt de Tsjech opnieuw samen te werken met trainer John Stegeman.

Navrátil moet nog gekeurd worden, maar tekent daarna een contract voor twee seizoenen in De Adelaarshorst. Hij heeft vanwege ‘drie hoofdredenen’ voor Go Ahead gekozen: “ik ken de trainer, de club en ik ken een aantal jongens, zoals Jeroen Veldmate, Gino Bosz en Roland Baas. Stuk voor stuk ambitieuze spelers die niet voor niets voor Go Ahead kozen.”

“Het is heel gaaf dat we Navrátil nu binnen hebben. We waren op zoek naar versterking op de rechtsbuitenpositie en hebben nu voor die plek een echte sterkhouder gehaald”, aldus technisch manager Paul Bosvelt op de website van Kowet. In dienst van Heracles kwam Navrátil tot 9 doelpunten en 11 assists in 97 officiële wedstrijden.