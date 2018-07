Griezmann juicht niet na doelpunt: ‘Ik vond het niet gepast’

Antoine Griezmann nam vrijdag het tweede doelpunt van Frankrijk voor zijn rekening. De 27-jarige aanvaller scoorde met dank aan een afgrijselijke blunder van Fernando Muslera en juichte niet. Dat deed de linkspoot van Atlético Madrid echter niet omdat hij bijvoorbeeld een statement wilde maken.

“Ik juichte niet, want toen ik als profvoetballer begon, ben ik gesupporterd door een Uruguayaan”, doelt hij op Martín Lasarte, de trainer van Real Sociedad die Griezmann bij de selectie van de Basken haalde. “Hij heeft mij het goede en het slechte van het voetbal laten zien. Ik juichte uit respect dus niet. Ik vond het niet gepast om die goal te vieren.”

Lasarte is niet de enige reden dat Griezmann weigerde om zijn treffer uitbundig te vieren, want het verdriet van José Giménez en Diego Godín doet de 58-voudig international veel. Zij spelen bij Atlético immers gezamenlijk met elkaar. "Uruguay is een zware opponent, een beetje zoals Atlético Madrid", vervolgt Griezmann. "Iedereen werkt hard, zowel in offensief als defensief opzicht. Het is iets wat ik dag in, dag uit zie. Ik houd van Uruguayanen en de Uruguayaanse cultuur, dus ik heb zeer veel respect voor hen."

Luis Suárez zei vóór de wedstrijd in Nizhny Novgorod overigens niet onder de indruk te zijn van de woorden van Grizi. “Hij is Fransman en weet niet hoe het voelt Uruguayaan te zijn. Hij weet niets van de toewijding en inspanning om succesvol te kunnen zijn in het voetbal met een land met zo weinig inwoners. Hij zal zijn gewoontes hebben en mag de taal spreken zoals wij dat doen, maar het gevoel dat erbij komt kijken, zal hij nooit kennen”, sprak Suárez.