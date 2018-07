Project overtuigt Buffon: ‘Ik weet waar de club en zijn supporters van dromen’

Vrijdagavond werd bekend dat Gianluigi Buffon zijn loopbaan voortzet bij Paris Saint-Germain. De veertigjarige doelman was transfervrij na zijn vertrek bij Juventus en heeft zich voor één seizoen verbonden aan de Franse grootmacht, met een optie voor nog een jaar. Voor Buffon betekent het zijn eerste avontuur buiten Italië.

De sluitpost brak in de Serie A door bij Parma en verdedigde vervolgens liefst zeventien seizoenen het doel van Juventus. Bij die laatste club liep zijn contract deze zomer af. "Alleen een project zo ambitieus als dat van PSG had mij ertoe kunnen besluiten Italië te verlaten", vertelt Buffon op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb de ongelofelijke voortuitgang van de club de afgelopen jaren gevolgd en weet dus waar de club en zijn supporters van dromen."

"Ik ga alles geven, al mijn ervaring en honger, om de club te helpen bij het bereiken van zijn doelen", belooft de keeper. "Met mijn teamgenoten en onze supporters zullen we fantastische momenten beleven in het Parc des Princes en in alle andere stadions waarin we Parijs vertegenwoordigen. Deze geweldige stad verdient een club die aan de internationale top van het voetbal staat."

President Nasser Al-Khelaifi van PSG is enorm trots op het vastleggen van Buffon. "Zijn imposante loopbaan en zijn ambitieuze persoonlijkheid maken hem een van de meest bewonderenswaardige en gerespecteerde spelers ter wereld. Op veertigjarige leeftijd is zijn passie voor het voetbal onveranderd en Gianluigi heeft nu de ideale omgeving gevonden om zichzelf extreem hoge doelen te stellen."