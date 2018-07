Aanvoerder van Almere City kiest voor NEC: ‘De ambitie spatte ervan af’

Tom Overtoom is speler van NEC. De 27-jarige middenvelder komt over van Almere City, waar hij nog een contract voor één seizoen had, en heeft voor drie seizoenen getekend. Overtoom sluit zaterdag aan bij de selectie van trainer Jack de Gier.

“In de gesprekken die ik met Remco Oversier en de trainer heb gehad, spatte de ambitie ervan af. Ik ben blij dat NEC en Almere eruit zijn gekomen en kijk er enorm naar uit om de komende seizoenen samen met iedereen in en rondom de club verder te bouwen”, aldus de voormalig aanvoerder van Almere.

Overtoom moet ‘creativiteit en voetballend vermogen’ brengen, aldus technisch directeur Oversier: “De komende jaren gaan we samen met Tom bouwen aan NEC en we kijken uit naar een prettige en succesvolle samenwerking.”

Overtoom komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor Sparta Rotterdam, SC Veendam, FC Volendam, Excelsior, FC Emmen en dus Almere City. Hij heeft meer dan 160 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan en scoorde tot dusverre 28 keer in officieel verband.