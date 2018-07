Uruguay legt schuld niet bij Muslera neer: ‘We maken allemaal fouten’

Óscar Tabárez vertrekt naar alle waarschijnlijkheid als bondscoach. De 71-jarige Uruguayaan zag zijn land vrijdag uit de kwartfinale van het WK worden gekegeld door Frankrijk (0-2) en beseft dat hij een aflopend contract heeft bij de bond.

“Voor mij is het contract vandaag klaar”, aldus El Maestro na de wedstrijd in Nizhny Novgorod. “Maar ik ga verder niet over mijn toekomst praten, want dat is niet aan mij. Ik ken géén situatie waarin de trainer zelf de bondscoach van de toekomst bepaalt. Het is aan de daarvoor verantwoordelijke organisaties om daar een oordeel over te vellen.”

“Ik wil ook geen dingen zeggen waardoor journalisten negatieve dingen kunnen schrijven over mijzelf en de Uruguayaanse voetbalbond. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet alleen wel dat Uruguay een voetballand blijft en dat de positieve ontwikkelingen door zullen gaan. Dat maakt mij blij, al ben ik na vandaag verdrietig omdat onze droom niet uitkomt.”

Diego Godín weigerde na de nederlaag de schuld neer te leggen bij Fernando Muslera. Mede door een blunder van de doelman gingen de Zuid-Amerikanen ten onder. "Fernando is een geweldige doelman", zegt Godín. "We maken allemaal fouten. Hij heeft ons eerder in het toernooi vaak genoeg gered. Nu ging het een keer mis. Dat kan gebeuren." De keeper van Galatasaray schatte na iets meer dan een uur spelen een afstandsschot van Antoine Griezmann verkeerd in en liet de bal glippen, waardoor de Fransen op 2-0 kwamen.