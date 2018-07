Huntelaar wil vloek doorbreken: ‘Natuurlijk wil je dat op je lijstje hebben’

Klaas-Jan Huntelaar is ook aankomend seizoen speler van Ajax. De 34-jarige spits had zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd, maar vrijdagmiddag kwam er alsnog witte rook uit Amsterdam. Huntelaar signeerde een verbintenis die hem tot medio volgend jaar aan Ajax bindt en is daar bijzonder tevreden over.

"Het blijft altijd speciaal om te tekenen. De vakantie zat ertussen, dus ik heb eerst lekker vakantie gevierd. Ik ben blij dat het nu allemaal op papier is gekomen", laat hij weten in gesprek met Ajax TV. Huntelaar erkent dat de deal met Ajax al min of meer in kannen en kruiken was. "Dat vertrouwen was er wel en daarom kon ik ook gerust op vakantie gaan. Er zijn nog een paar mooie aankopen bij gekomen, dus ik ben super tevreden en blij met het nieuwe seizoen."

Huntelaar keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax, nadat hij acht seizoenen in het buitenland had gevoetbald. De spits was vorig seizoen in 32 officiële wedstrijden goed voor 13 doelpunten en 8 assists, maar wist geen prijzen te winnen met de Amsterdammers. "We hebben nu al een team dat gretig is, hard werkt en er elke dag alles uit probeert te halen. Dat moet uiteindelijk resulteren in mooie prijzen. Daar moeten we dit jaar voor gaan knokken", vervolgt hij.

Een eventuele landstitel zou voor Huntelaar zijn eerste kampioenschap met Ajax betekenen. "Ik had hem het liefst vorig jaar binnengehaald, maar dat is niet gelukt. Natuurlijk wil je dat op je lijstje hebben staan met Ajax. Ik ben gek op het spelletje en zolang ik me goed voel, blijf ik voetballen. Dat is nog steeds het geval en we zien wel hoelang het duurt."