Sampdoria speelt met transfer van vijftien miljoen euro in op vertrek Torreira

Jakub Jankto maakt de overstap van Udinese naar Sampdoria. De 22-jarige middenvelder vertrekt op huurbasis naar Genua, met een verplichte optie tot koop. Udinese ontvangt dan naar verluidt vijftien miljoen euro voor de Tsjech.

Jankto komt uit de jeugdopleiding van Slavia Praag en vertrok in de zomer van 2014 voor ongeveer zeven ton naar Udinese. Hij werd in 2015/16 verhuurd aan Ascoli en kwam in het afgelopen voetbaljaar tot 39 officiële wedstrijden in het eerste elftal van i Zebrette. Daarin was Jankto goed voor zes doelpunten en zeven assists.

De twaalfvoudig international van Tsjechië werd in verband gebracht met clubs als Arsenal, Juventus en Internazionale, maar gaat dus aan de slag bij Sampdoria. Daar lijkt hij te zijn aangetrokken om Lucas Torreira op te volgen, die op het punt staat om naar Arsenal te gaan.

Jankto is niet de eerste zomeraanwinst voor het team van trainer Marco Giampaolo. Men legde eerder de verdedigers Omar Colley en Alex Ferrari vast, terwijl doelman Vid Belec werd overgenomen van Benevento en spits Duván Zapata voor zeventien miljoen euro overkwam van Napoli.