Frankrijk elimineert Uruguay mede dankzij blunder Muslera

Frankrijk heeft zich als eerste land gekwalificeerd voor de halve finale van het WK. Les Bleus versloegen Uruguay in de kwartfinale met 0-2, door treffers van Raphaël Varane en Antoine Griezmann. Laatstgenoemde had zijn treffer voornamelijk te danken aan de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera, die een houdbaar schot uit zijn handen liet glippen. Les Bleus gaan het nu in de halve finale opnemen tegen Brazilië of België.

De Franse bondscoach Didier Deschamps moest één wijziging doorvoeren ten opzichte van de met 4-3 gewonnen achtste finale tegen Argentinië. Blaise Matuidi was geschorst en werd in de basiself vervangen door Corentin Tolisso. Aan de andere zijde moest Oscar Tabárez Edinson Cavani wegens een blessure missen, waardoor Cristhian Stuani aan de aftrap stond. In de beginfase golfde het spel heen en weer in Nizhny Novgorod. Zo leek Stuani vanuit een hoekschop een kans te krijgen om de bal binnen te tikken, maar de Franse doelman Hugo Lloris was er op tijd bij.

Kort daarna kon Kyliann Mbappé koppen, maar hij wist zijn poging geen kracht bij te zetten. Bijna de gehele eerste helft werden er over en weer dergelijke speldenprikjes uitgedeeld, tot de veertigste minuut. Een vrije trap van Griezmann bereikte het hoofd van Varane, die de bal achter de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera kopte: 0-1. Nog voor rust kreeg Uruguay de nodige mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Zo voorkwam Lloris met een knappe redding een doelpunt van Martín Cáceres.

Na rust zette Uruguay aan in de zoektocht naar de gelijkmaker, maar in grote kansen resulteerde dat niet. Een ongevaarlijk schot van Rodrigo Bentancur leverde het voornaamste gevaar namens de Zuid-Amerikanen. Tabárez greep vervolgens in en bracht Maximiliano Gómez en Cristian Rodríguez in het veld. Kort na die wissels leek Griezmann het duel echter te beslissen, al kreeg hij daar de nodige hulp van Muslera bij. Het schot van de aanvaller van Atlético Madrid was namelijk houdbaar, maar de sluitpost liet de bal uit zijn handen glippen en zag het leer achter zich in het net vallen: 0-2.

Uruguay kwam kort daarna nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, maar een schot van invaller Rodríguez ging net naast het Franse doel. Aan de andere kant verzuimde Tolisso het nog erger te maken voor de Uruguayanen. Van een slotoffensief van Uruguayaanse zijde was in het laatste kwartier niet echt sprake meer. Tabárez bracht nog wel Jonathan Urretaviscaya in het veld, maar echte kansen kreeg Uruguay niet meer. Zodoende plaatst Frankrijk zich voor de halve finale, waarin les Bleus het dinsdag in Sint-Petersburg gaan opnemen tegen Brazilië of België.