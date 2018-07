Fortuna presenteert tweetal: ‘Beiden jonge en getalenteerde spelers’

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Rubén Ramirez en George Mells, zo maakt de promovendus via zijn officiële kanalen bekend. Eerstgenoemde wordt komend seizoen gehuurd van Atlético Venezuela, terwijl Fortuna een optie tot koop heeft bedongen op de Venezolaanse verdediger. De transfervrije Mells heeft een eenjarig contract ondertekend in Sittard.

Mells zat zonder club na zijn vertrek bij het Australische Adelaide United. De 21-jarige Australische middenvelder speelde in de jeugd van Chelsea en Southampton, alvorens hij in 2015 terugkeerde zijn geboorteland. Mells was jeugdinternational voor Australië én Griekenland en speelde afgelopen seizoen 31 wedstrijden voor Adelaide United.

Ramirez komt op huurbasis over van Atlético Venezuela en tekent volgende zomer een tweejarig contract als Fortuna de optie tot koop besluit te lichten. De 22-jarige verdediger, die ook in het bezit is van een Portugees paspoort, maakte zijn profdebuut voor Deportivo Anzoátegui en verkaste vervolgens naar Atlético Venezuela. “George en Rubén zijn beiden jonge en getalenteerde spelers”, laat Mustafal Aztopal, technisch directeur van Fortuna Sittard, weten op de website van de club.

“Rubén kwam in zijn geboorteland uit op het hoogste profniveau. Hij is een echte winnaar, die hard kan zijn als het moet”, concludeert Aztopal. “Ook George kwam in zijn geboorteland uit op het hoogste niveau en wist daar met Adelaide United een kampioenschap in de wacht te slepen. Die ervaringen zijn van grote toegevoegde waarde voor de selectie.”