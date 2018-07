ADO Den Haag strikt ‘talentvolle keeper’ na geslaagde proefperiode

Mike Havekotte gaat aan de slag bij ADO Den Haag. De 22-jarige doelman was sinds zijn vertrek bij Excelsior transfervrij en heeft nu voor één seizoen getekend in het Cars Jeans Stadion. Hij was al bijna twee weken op proef in de Hofstad.

De voormalig jeugdinternational van Oranje speelde voor DOSC, alvorens hij de overstap maakte naar het profvoetbal. Havekotte keepte voor FC Utrecht en Excelsior, maar doorbreken deed hij nergens. Hij moet zijn eerste wedstrijd in een eerste elftal zelfs nog spelen.

ADO communiceert dat Havekotte ‘in principe’ de derde keeper achter Robert Zwinkels en Indy Groothuizen wordt. “We zijn blij dat we met Mike een talentvolle keeper hebben gevonden die de plek kan opvullen die was vrijgekomen door het vertrek van Tim Coremans”, reageert Jeffrey van As.

“Mike heeft een prima indruk achtergelaten tijdens zijn proefperiode. Fons Groenendijk kende hem tenslotte al goed. Mike start in beginsel als derde keeper, maar kan de concurrentie aangaan met Robert en Indy”, aldus de technisch manager.