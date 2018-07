Pérez eist plots 150 miljoen euro voor Ronaldo

Stoke City aast op Matt Ritchie, maar Newcastle United werkt voorlopig niet mee. De degradant bood achttien miljoen euro voor de middenvelder annex aanvaller, maar the Magpies hebben dat bod naar de prullenbak verwezen. (Daily Mail)

Gregoire Défrel staat in de belangstelling van onder meer Atalanta, Bologna, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Sevilla en Watford. AS Roma zou openstaan voor een vertrek van de Franse aanvaller. (Diverse Italiaanse media)

De voorzitter van Real Madrid is best bereid om de aanvaller te laten gaan, maar dan wel voor 150 miljoen euro. Lager dan 130 miljoen wil Pérez in ieder geval sowieso niet gaan.