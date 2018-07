Vitesse legt 36-voudig international en EK-winnaar met Portugal vast

Vitesse heeft zich versterkt met Eduardo dos Reis Carvalho. De 35-jarige doelman komt op huurbasis over van Chelsea, zo communiceren de Arnhemmers vrijdag. Eduardo heeft 36 interlands voor Portugal achter zijn naam staan en won in 2016 het EK in Frankrijk.

“Na een aantal jaar bij Chelsea hoop ik nu weer veel aan het spelen te komen. Ik kan met mijn ervaring rust brengen en de verdediging neerzetten. Ik sta te popelen om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de groep”, aldus Eduardo, die in GelreDome gaat voetballen met rugnummer één.

“We zijn blij met de komst van zo’n ervaren doelman”, reageert technisch directeur Marc van Hintum. “Eduardo is een internationaal gelouterde doelman. Dat hij over kwaliteiten beschikt, bewijzen zijn hoeveelheid optredens in het Portugees nationaal elftal wel.”

“Daarnaast is het prettig dat we de selectie op alle posities minimaal dubbel bezet hebben. Uiteraard blijven we scherp op eventuele buitenkansjes die zich voordoen.” Eduardo speelde eerder voor onder meer Genoa, Benfica en Sporting Braga.