Doelman tekent eerste contract bij PSV: ‘Naar die uitdaging kijk ik enorm uit’

Youri Roulaux heeft zijn eerste profcontract bij PSV getekend, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De negentienjarige doelman zette zijn handtekening onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Roulaux keepte afgelopen seizoen voornamelijk in de Onder-19 van de Eindhovenaren.

“Ik heb hier al mooie jaren gekend met kampioenschappen in PSV onder 17 en PSV onder 19. Daar hoop ik nog veel mooie momenten aan toe te voegen”, zegt Roulaux op de officiële website van PSV. De jonge sluitpost maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het betaald voetbal namens Jong PSV in de Eerste Divisie.

Op 6 oktober 2017 stond Roulaux onder de lat in het duel tussen Jong PSV en Jong AZ (1-2). Verder zat hij verschillende keren op de bank bij het beloftenteam van de Eindhovenaren. “Uiteindelijk is het voor iedereen die hier een contract tekent natuurlijk een droom om in dit mooie stadion te kunnen spelen”, concludeert de doelman, die sinds 2013 in de jeugdopleiding van PSV speelt.

“Maar voor het zover is, wil ik zoveel mogelijk gaan keepen bij Jong PSV. Het wordt mijn eerste jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Naar die uitdaging kijk ik enorm uit”, besluit Roulaux, die komend seizoen mogelijk meer speelminuten bij Jong PSV krijgt. Hidde Jurjus (De Graafschap) en Luuk Koopmans (MVV Maastricht) verlaten PSV immers op huurbasis.